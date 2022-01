Ninja Warrior 2022 – Alban Dubois : le premier finaliste de la saison, c'est lui

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Passionné de freerun et d'acrobaties, Alban Dubois est le benjamin de la soirée. Il est âgé de 18 ans et il est élève en terminale. C’est sa grand-mère et son parrain qui l’ont poussé à s’inscrire mais toute sa famille est derrière lui et le soutient dans sa participation à Ninja Warrior. Pour lui, participer à Ninja Warrior c’est un rêve d’enfant qui se réalise. Il regarde depuis le début et s’était toujours dit qu’il aimerait le faire un jour mais il ne pensait pas que ça arriverait si tôt ! Aujourd’hui, grâce à ses années d’entraînement, il se sent prêt pour aller le plus loin possible. Découvrez le parcours de qualification d’Alan Dubois. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1