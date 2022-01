En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Alexis Landot est un warrior. A 20 ans, il a déjà Il a déjà grimpé 4 grandes tours parisiennes dont la Tour Montparnasse, sans aucune protection ! Parfois même les pieds nus ! Il se sent plus en sécurité quand sa vie ne dépend que de lui, et non d’un matériel ou de quelqu’un d’autre… Découvrez le parcours de qualification d’Alexis Landot. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 21 janvier 2022.