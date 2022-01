Ninja Warrior 2022 – Le parcours de qualification d'Angeline Serre et Emeric Goin

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Angeline Serre est professeur des écoles. Mais ce serait une erreur de résumer le parcours de cette jeune femme ainsi. Gymnaste, elle a vu ses rêves de JO s’envoler après une blessure à la cheville. Un peu perdu, elle a découvert le monde du cirque et de l’acrobatie. Emeric a 24 ans et il est entraineur de plongeon. Le sport ? Emeric est tombé dans la marmite étant petit ! Emeric aime les sports extrêmes et repousse toujours plus loin ses limites, excepté qu’aujourd’hui il est moins casse coup. Découvrez le parcours de qualification de Emeric Goin et d'Angeline Serre. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 21 janvier 2022