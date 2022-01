Ninja Warrior 2022 – Le parcours de qualification de Arnaud Dubois père noel aime l'eau et ça tombe bien

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Arnaud Dubois a 22 ans et n’est pas du tout compétiteur. Alors quand il apprend qu’il a été sélectionné pour la nouvelle saison de Ninja Warrior, (une idée de sa petite amie) il hallucine. Mais Arnaud Dubois possède plus d’une corde à son arc. Découvrez le parcours de qualification de Arnaud Dubois. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 14 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1