Ninja Warrior 2022 – Clément Gravier en larmes à la fin de son parcours, mais pourquoi ?

Clément est le cadet des frères Gravier. Avec seulement un an de différence d’âge, Clément et Antoine ont toujours été très soudés et le sport leur a permis de se rapprocher encore plus. Originaires de la même ville que Jean Tezenas du Montcel, ils se sont rencontrés il y a trois ans dans une salle d’escalade de Chamonix et ils sont devenus amis. C’est grâce à lui qu’ils ont découvert Ninja Warrior et qu’ils se sont mis en tête d’y participer. Cette année, Jean a été particulièrement présent pour les coacher et leur apporter son expérience. Clément et son frère Antoine sont très admiratifs du parcours de Jean à Ninja Warrior et ils aimeraient rivaliser avec lui cette année. De son côté, Jean avoue qu’ils leur fait peur et qu’ils sont plus forts que lui. Découvrez le parcours de qualification de Clément Gravier. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 14 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1