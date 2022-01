En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Hugo Rossell a 20 ans et il est moniteur de ski. Il regarde TF1 et Ninja lui a toujours donné envie. Un soir, sa mère, lui dit « fais-le ! » Elle s’est levée du canapé et s’est mise sur l’ordinateur pour commencer l’inscription. Aujourd’hui Hugo ne regrette pas ! Il la remercie même. Découvrez le parcours de qualification de Hugo Rossell. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 21 janvier 2022