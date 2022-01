Ninja Warrior 2022 – Iliann Cherif, ce garçon-là va aller très loin, regardez !

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Iliann Cherif est étudiant en première année de STAPS. Plusieurs fois champion de France d’escalade (en bloc et en vitesse) et 7ème aux Championnat du Monde. Iliann a quitté la Réunion pour poursuivre sa prometteuse carrière en France métropolitaine. C’est un redoutable compétiteur qui se présente ce soir sur le parcours de Ninja Warrior. Découvrez le parcours de qualification de Iliann Cherif. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1