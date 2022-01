Ninja Warrior 2022 – Le parcours de qualification de Joanna Pollet et de Manon Evrard

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Joanna Pollet, cette maman, assistante en médecine esthétique, connait bien Ninja Warrior car son mari Vincent, déguisé en Flash en saison 5 a chuté au troisième obstacle : les grilles. Cette année, c’est à son tour avec pour objectif : faire mieux que son mari. Manon Evrard à 19 ans et fait de la gymnastique en compétition depuis son plus jeune âge. Manon a participé à la saison 5 de Ninja Warrior. Elle est tombée à l’obstacle 4 du parcours de qualification. Objectif cette année : le buzz. Découvrez le parcours de qualification de Joanna Pollet et de Manon Evrard. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 14 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1