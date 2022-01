Ninja Warrior 2022 – Joshua Fourteau et Joris Oeuvray, ils vont jouer le chrono !

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Joshua Fourteau fait partie de l’équipe de France jeune d'escalade depuis 4 ans (5ème meilleur grimpeur au monde en 2017). Il fait partie du TOP 10 mondial. Très compétiteur, cet étudiant en économie à la faculté de Bordeaux vient se frotter aux meilleurs Ninja de France avec l’intime espoir de pouvoir battre Jean Tezenas, le seul et l’unique gagnant de Ninja Warrior en France. Joris Oeuvray a 23 ans et il est Directeur artistique. Dernier d’une fratrie, Joris aimerait impressionner ses deux grands frères. Il veut leur montrer que le petit dernier de la fratrie est capable de grandes prouesses et qu’il peut rivaliser avec les légendes de Ninja Warrior. Découvrez le parcours de qualification de Joris Oeuvray. Découvrez le parcours de qualification de Joshua Fourteau et de Joris Oeuvray. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1