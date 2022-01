Ninja Warrior 2022 – Julien Aiezza et Aurélien Lieullet : une faute d'inattention qui se paie cash !

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Julien Aiezza a 21 ans et il est moniteur de Jet ski à Anglet. Pour Julien, participer à Ninja Warrior est un challenge personnel et une expérience dont il a envie de profiter à fond. Pour lui, c’est l’occasion de se découvrir un peu plus mais aussi l’occasion de montrer que le ridicule ne tue pas et que dans la vie on peut tout faire. Aurélien Lieullet, quant à lui, a 19 ans. C’est un touche à tout, il a pratiqué 10 ans de Gym (en compétition) de ses 3 à ses 13 ans, puis il s’est mis à la natation, il est passé par le ski, le surf, l’escalade, la plongée et plus récemment le foot américain et le VTT de descente. Découvrez le parcours de qualification de Aurélien Lieullet