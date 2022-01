Ninja Warrior 2022 – Loïc Dumont, un temps de référence qu'il va falloir battre

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Loïc Dumont a 18 ans et il est élève en terminale en haute Savoie, option. Pour Loïc, participer à Ninja Warrior est un rêve d’enfant qui se réalise. Il avait suivi un peu la première saison mais c’est en voyant ses professeurs Nabil et Mehdi Hadim évoluer sur le parcours lors de la saison 2 qu’il a eu envie de participer. A l’époque, il n’avait pas encore l’âge requis, du coup il a attendu d’avoir 18 ans pour s’inscrire. Découvrez le parcours de qualification de Loïc Dumont. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1