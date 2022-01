Ninja Warrior 2022 – Le parcours de qualification de Maxime Ben Medjani

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Maxime Ben-Medjani est un sacré courageux. On se souvient de lui en saison 4. Une gueule d’ange au parcours de vie plus que difficile. En saison 6, il revient mais blessé à la clavicule. Cependant, il reste optimiste. Découvrez le parcours de qualification de Maxime Ben Medjani. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 14 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1