Ninja Warrior 2022 – Nicolas Cerquant, objectif : 4ème finale consécutive...

On se souvient tous de Nicolas Cerquant, l’homme qui est resté 12 minutes sur l’obstacle du papillon en saison 2. Nicolas est un ex sportif de haut-niveau, ex-membre de l’équipe de France d’escalade (6ème français). Il a participé à quasiment toutes les saisons de Ninja Warrior (S2,3,4,5). Cette saison, il revient avec un objectif clair : battre Jean Tezenas et gagner ! Mais cette fois, ses enfants seront là et il a parcouru 8000 km pour ça (Il a commencé une nouvelle vie en Martinique : « Cette année c’est la mienne ! ». Découvrez le parcours de qualification de Nicolas Cerquant. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1