Ninja Warrior 2022 – Coup de tonnerre, une légende chute d'entrée

Phil Gud a 34 ans. Il est coach Sportif et vous le connaissez car il participe à sa troisième saison de Ninja Warrior. Cette année, Phil revient concentré sur son seul et unique objectif, atteindre à nouveau la finale après son élimination de l’année dernière en demi-finale. Ninja Warrior maintenant c’est un peu chez lui et il a beaucoup de plaisir à revenir. Plus déterminé que jamais, il ne s’est pas entraîné plus que d’habitude mais il espère que le Gudisme va porter ses fruits. Découvrez le parcours de qualification de Phil Gud. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1