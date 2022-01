Ninja Warrior 2022 – Le parcours de qualification de Rémi Fantino alias Wolverine

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Rémi Fantino, le chirurgien dentiste de Ninja Warrior revient pour cette 6ème saison ! Chute aux qualifs, chutes en demi-finale, chute en finale, coach, avec déguisement, sans déguisement, en 6 ans Rémi a tout fait dans Ninja Warrior ! Mais il n’a pas assez buzzé à son goût (1 seule fois…), alors à quelques jours d’être papa pour la 1ère fois, il veut faire mieux que ces 6 dernières années et rendre fière sa petite famille ! Il s’est entrainé dur pour ça et compte bien se servir de son expérience et de sa connaissance des obstacles pour y parvenir ! Découvrez le parcours de qualification de Rémi Fantino Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 21 janvier 2022