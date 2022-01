Ninja Warrior 2022 – Le parcours de qualification de Stephan Feret

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Stéphan Feret a 30 ans. Depuis 7 ans, Stephan est coach en vol de soufflerie et en parachutisme puis en wingsuit. « J’apprends aux personnes à voler dans le ciel donc toutes les positions dans le ciel et dans la soufflerie ». Dans toutes les disciplines, on est limité par le physique, par l’âge. Or, en vol, il n’y a que la technique qui compte. Stephan le pratique dans la performance. Découvrez le parcours de qualification de Stephan Feret. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 21 janvier 2022