Ninja Warrior 2022 – Le parcours de qualification de Valentin Decarnin / Hamza Boumziza

Pour Valentin Decarnin, 21 ans étudiant en école d’ingénieur, Ninja Warrior est un vrai défi. Grâce à l’escalade, il a appris le dépassement de soi et c’est ce qui le motive à participer à Ninja Warrior. En plus de rendre ses proches fiers de lui, il a envie prouver qu’on peut suivre un cursus de sportif de haut niveau en même temps qu’une formation d’ingénieur. On se souvient de Hamza Boumziza, le bénévole qui vient en aide aux sans-abris était venu en saison 4 parler de la cause qui lui tient tant à cœur. Cette année, c’est sur sa propre victoire qu’il veut se concentrer ! Découvrez le parcours de qualification de Valentin Decarnin et de Hamza Boumziza. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 14 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1