Ninja Warrior 2022 – Le parcours de qualification de Victor Genty

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Victor Genty, 25 ns, vit, mange et dort sport. Bien que le parcours de Ninja Warrior ne soit pas vraiment adapté à son gabarit (il pèse entre 95 et 100 kg), Victor est persuadé que la performance se construit d’abord dans la tête. Découvrez le parcours de qualification de Victor Genty. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 14 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1