Ninja Warrior 2022 – Le parcours de qualification de Younes Ansriou - Un Cyborg rouille-t-il ?

Il voulait déchirer le parcours ce sera l'inverse. Younes Ansriou a 20 ans et habite en Belgique. Pour Younes, Ninja Warrior s’apparente à un rêve de gosse. Il ne vient pas pour faire de la figuration. Conscient de l’image du bodybuilder qu’il véhicule, il veut casser les préjugés « Je veux montrer qu’on peut être musclé et lourd, mais également agile et puissant. Je ne me fixe pas de limites, je me vois en finale. Mon rêve serait de gagner et d’ouvrir une salle Ninja Warrior en Belgique ». Découvrez le parcours de qualification de Younes Ansriou. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 14 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1