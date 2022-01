Ninja Warrior 2022 – Sailor Moon est une guerrière, la preuve !

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Elodie Viens a 37 ans et elle est coach sportive. Elle se présente ce soir déguisée en Sailor Moon. Elodie Viens a été gymnaste en compétition jusqu’à sa 1ère grossesse (21 ans), elle apprend depuis à mieux se connaitre et veut se lancer des défis. Via son métier elle veut aider les femmes à reprendre confiance en elles. Découvrez le parcours de qualification d’Elodie Viens. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1