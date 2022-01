Ninja Warrior 2022 – Le parcours de qualification d’Emmanuel Legras et Leonardo Milheiro-Peuble

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Il y a une dizaine d'années, Emmanuel découvre l'émission Américaine Ninja Warrior. L’émission lui apparaît comme une évidence : un jour, il participera à cette émission et il la gagnera ! Cependant, la réalité le rattrape vite : L'émission est tournée aux États-Unis, lui n'est même pas majeur et il habite sur une petite île Française perdue dans le Pacifique. Le rêve est dont remis à plus tard... Cela nous amène jusqu'en 2016 avec la première édition de l'émission en France. A ce moment, tous ses espoirs renaissent et ne manquait plus qu'un détail : aller en France. Heureusement, son parcours de vie a fait que 5 ans plus tard, il est en France, et il est prêt pour affronter enfin le parcours de Ninja Warrior. Quant à Leonardo Milheiro-Peuble, il participe à beaucoup de compétitions de Parkour et de Freerun. Il excelle notamment dans les courses de vitesse et pense qu’il a les capacités physiques et mentales pour aller au bout du parcours de Ninja Warrior. Pour lui, c’est l’occasion de voir ce qu’il vaut et de se mesurer à d’autres athlètes, notamment des références de sa discipline comme Charles Poujade et Clément Dumais. Découvrez le parcours de qualification d’ Emmanuel Legras Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 21 janvier 2022