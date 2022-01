Ninja Warrior 2022 – Marie Colot et Gwendal Peyzerat - Ici pour défoncer les obstacles...

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Marie Colot a 19 ans. Elle habite en Belgique et est une athlète de haut niveau en escalade. Elle a surtout l’âme d’une compétitrice et le goût de la compétition. C’est ce qu’elle recherche en participant à Ninja Warrior. Elle trouve que les techniques utilisées sur le parcours sont semblables à celles utilisées en escalade et elle a envie de s’y confronter pour voir jusqu’où elle peut aller. Elle le prend comme une compétition d’escalade où elle sera seule face à elle-même et aux obstacles. Gwendal Peyzerat a 49 ans. L’ancien patineur, multi médaillé revient sur le parcours de Ninja Warrior. La saison dernière, Il est passé à un cheveu de la demi-finale en chutant sur la Tour d’Acier Découvrez leur parcours de qualification. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1