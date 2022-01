Ninja Warrior 2022 – Phil Güd : il est déjanté, son clip encore plus

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Pourquoi on aime Phil Güd ? Parce qu'il représente l'essence même de l'esprit Ninja Warrior, du fun, du rire, du défi sportif et du dépassement de soi. On ne vous le cache pas. On était passé à côté de cette pépite. Alors pour le fun, on vous partage ce moment hors du temps, où les couleurs flashy, la coupe mulet et les tenues moule b*** étaient hype : le clip de Phil Güd. Extrait de l’émission NINJA WARRIOR du vendredi 7 janvier 2022. Retrouvez tous les replays et les extraits de NINJA Warrior Saison 6 sur MYTF1