Ninja Warrior 2023 – Axel Coulot VS Jonathan Genteuil – Les qualifications

Axel Coulot affronte Jonathan Genteuil. Plus qu’un duel : un duo. Jonathan est un éducateur spécialisé. Il décide de participer à l’aventure aux côtés de son jeune protégé : Axel Coulot. Un lien très fort a été noué entre ces deux hommes. Arthur est âgé de 18 ans et est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Jonathan accompagne Axel au quotidien dans son handicap. Le plus compliqué pour lui : passer outre le regard des gens. En participant à Ninja Warrior, Axel veut prouver que sa différence n’est pas un frein. Extrait de Ninja Warrior du 21 juillet 2023.