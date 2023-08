Ninja Warrior 2023 - Charles Albert VS Tom Falgayras – Les qualifications

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Charles Albert affronte Tom Falgayras. Tom, 30 ans, est un artiste tatoueur mondialement reconnu, un compétiteur redoutable et un accroc aux sports extrêmes. Charles alias le Mowgli de Fontainebleau est âgé de 25 ans. C’est un amoureux de la nature qui aime vivre simplement et sans contraintes. Tous les deux ont le même objectif : monter le Méga mur. Et comme on dit : premier arrivé, premier servi ! Qui de Charles ou Tom remportera le duel ? Extrait de Ninja Warrior du 28 juillet 2023