En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Dany VS Etienne. Un duel de candidats qui travaillent dans la même salle d'escalade et surtout, très amis dans la vie ! Etant donné leurs compétences, Dany et Etienne nous réservent un duel explosif. Tout va se jouer au chrono... Qui de Dany ou Etienne remportera le duel ? Extrait de Ninja Warrior du 14 juillet 2023