Ninja Warrior 2023 - En route vers la finale !

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Cette année, ils étaients plus de 200 candidats totalement novices. Ils avaient un rêve : défier les légendes de Ninja Warrior. Seuls les meilleurs ont eu la chance d'affronter leur idole. Certains novices ont même réussi à faire tomber des légendes. Mais, les héros emblématiques des précédentes saisons ont été à la hauteur de leur réputation. Ce soir, le combat entre les légendes et les novices continue. Et tous souhaitent battre le record établi par Clément Gravier. Extrait de l'émission du 4 août 2023