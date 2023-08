Ninja Warrior 2023 – FINALE – Le parcours de qualification de Maxime Ben-Medjani

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Maxime Ben-Medjani, 23 ans, a déjà l’expérience des plus grands. Il appartient au cercle très fermé de ceux qui ont franchi le Méga Mur. Chaque année, Maxime monte en puissance. Et cette saison pourrait bien être la sienne… Ninja Warrior fait entièrement partie de sa vie. Et pour cause, Maxime partage bénévolement sa passion du parcours aux plus jeunes. Il est d’ailleurs venu cette année avec son petit protégé : Clément Bin. Jusqu’où ira-t-il cette année ? Extrait de l’émission Ninja Warrior du 4 août 2023