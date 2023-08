Ninja Warrior 2023 – FINALE – Le parcours de qualification de Quentin Skorski

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Quentin Skorski, 22 ans, est la grande révélation de cette année. Lors des qualifications, il a été le plus rapide des novices. Et lors de sa demi-finale, il a éliminé le redoutable Ibra TV. Cette victoire sonne pour lui comme une revanche. En effet, ses années collège ont été très compliquées. Quentin a été victime de harcèlement à cause de son physique. Toutes ces critiques l’ont poussé à se créer un « nouveau corps ». Depuis, il ne peut plus se passer de sport. Une chose est sûre, il a les cartes en main pour aller très loin. Jusqu’où ira-t-il ? Extrait de l’émission Ninja Warrior du 4 août 2023