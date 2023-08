En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Tom c’est un peu le colosse de la saison ! Et pour cause… Il est le seul et unique à avoir franchi le Méga Mur. Mais, derrière ce physique impressionnant se cache un homme armé de multiples talents. Artiste tatoueur renommé, sportif chevronné et surtout… un papa poule très attentionné. Tom espère rentrer victorieux auprès de sa famille. Jusqu’où ira-t-il ? Extrait de l’émission Ninja Warrior du 4 août 2023