Ninja Warrior 2023 – FINALE – Le parcours de qualification de Sandrine Ramin et Maurane Jelic

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Originaire de l’Ile de la Réunion, Sandrine a fait ses premiers pas sur le parcours de Ninja Warrior l’an passé. Petite, elle pratiquait de la gymnastique. A 9 ans, elle découvre l’escalade et tombe complètement amoureuse de ce sport. Maurane est la plus grande légende féminine de Ninja Warrior. En quatre participations, elle atteint trois finales. Maurane est une ex grimpeuse de l’équipe de France d’escalade. En résumé, Maurane est une battante avec un mental d’acier et une expérience du parcours impressionnante. Jusqu’où iront-elles cette année ? Extrait de l’émission Ninja Warrior du 4 août 2023