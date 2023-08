Ninja Warrior 2023 – FINALE – Le parcours de qualification de Thomas Ballet et Clément Bin

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Thomas Ballet est un ex grimpeur de haut niveau et un ancien membre de l’équipe de France d’escalade. Thomas avait marqué de son empreinte la saison 2 de Ninja Warrior en étant le premier candidat à avoir gravi la Tour des Héros. Lors des phases de qualification, Clément Bin a impressionné tout le monde. Clément a seulement 18 ans, et pourtant, il fréquente sans relâche les salles de parcours Ninja. D’ailleurs, il est le petit protégé de la légende Maxime Ben-Medjani. Clément est un grand timide qui s’exprime bien mieux sur le parcours que devant les caméras. Jusqu’où iront-ils tous les deux ? Extrait de l’émission Ninja Warrior du 4 août 2023