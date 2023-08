En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Une battle très intense qui s’annonce entre la révélation féminine de la saison, Cloé Cavalier et la légende féminine, Maurane Jelic. Sa suprématie est jusqu’ici incontestée mais, Cloé Cavalier rêve de la remettre en cause. L’une a un titre à défendre et l’autre n’a rien à perdre. Qui de Maurane ou Cloé atteindra le buzz ? Extrait de l’émission Ninja Warrior du 4 août 2023