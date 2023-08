Ninja Warrior 2023 – FINALE – Thomas Dudoue VS Alexis Landot (Les Battles)

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Thomas Dudoue affronte Alexis Landot. Ce duel oppose deux légendes qui aiment repousser leurs limites et flirter avec l’extrême. Cette saison, Thomas s’est qualifié pour sa cinquième finale. Cette année, plus que jamais, Thomas espère atteindre la Tour des Héros pour rendre fiers ses parents. Mais, Alexis est un adversaire de taille. Ce grimpeur urbain a l’habitude de relever les défis les plus fous et les plus vertigineux. Qui de Thomas ou Alexis atteindra le buzz ? Extrait de l’émission Ninja Warrior du 4 août 2023