Ninja Warrior 2023 – Florian Gomez VS Claude Ngoma – Les qualifications

Florian Gomez affronte Claude Ngoma. Ce duel s’annonce spectaculaire ! Claude est surnommé "Strongman". Il est capable de soulever des poids de plusieurs centaines de kilos. Et même… des voitures. C’est un grand compétiteur. Face à lui, Florian, papa de sept enfants ! Florian est un papa comblé et fier de sa famille. Au quotidien, il pratique une discipline… originale : la course à pied avec poussette. Qui de Florian ou Claude remportera le duel ? Extrait de Ninja Warrior du 28 juillet 2023