Ninja Warrior 2023 - Gaëtan Simian VS Slivan Frenzel - Les qualifications

Gaëtan VS Slivan. Gaëtan a 26 ans et est prof de maths. Face à lui, Slivan âgé de 28 ans est plombier et ancien militaire. Dans la vie, Slivan fait beaucoup de compétitions de sports notamment de courses d'obstacles. Quant à Gaëtan, il a réalisé la quatrième ascension d'un sommet de plus de 6000 mètres. Gaëtan et Slivan sont deux candidats très complets. Ce duel s'annonce GRANDIOSE ! Qui de Gaëtan ou Slivan remportera le duel ? Extrait de Ninja Warrior du 14 juillet 2023