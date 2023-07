Ninja Warrior 2023 - Gérald Gaillardet VS Xavier Kiesele - Les qualifications

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Place à un choc des générations. Gérald, 59 ans, papa et papi. Mais surtout, le doyen de cette huitième saison. Face à lui, Xavier, 18 ans et étudiant en audioprothèse. Ce soir, Xavier a un message d'espoir à faire passer. Xavier est un jeune homme malentendant. Petit, son handicap était un gros complexe. Au fil du temps, cette différence est devenue sa force. Xavier va réaliser son parcours sans ses appareils : perte de repères et d'équilibre. Gérald est architecte d'intérieur. Mais, c'est aussi un sportif dans l'âme. Il a à son actif : 8 ans de gymnastique et 56 ans d'escalade. Rien que ça ! Qui de Gérald ou Xavier remportera le duel ? Extrait de Ninja Warrior du 14 juillet 2023