Ninja Warrior 2023 - Jean Tezenas du Montcel en un mot ?

Le lion is back ! Jean Tezenas est LA légende des légendes de Ninja Warrior. Il est le seul à détenir sept étoiles sur son maillot. Cet homme est un extraterrestre... Sept participations, sept finales, trois ascensions de la Tour des Héros et une victoire historique ! Sur les différents parcours, Jean est à la fois efficace, rapide et surtout élégant. Mais, dans un duel, rien n'est jamais gagné. Alors, décrochera-t-il une huitième étoile ?