Place au second duel novice VS légende. Kyllian Chantreau, deuxième des qualifications, décide de se mesurer à Alexis Landot, détenteur d'une étoile. Alexis est un candidat habitué aux défis les plus extrêmes... Son péché mignon : escalader les façades des gratte-ciel sans aucune sécurité ni équipement ! Qui remportera le duel ? Extrait de Ninja Warrior du 21 juillet 2023