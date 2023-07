Ninja Warrior 2023 - Ninian Bertrand VS Sacha Georgel - Les qualifications

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Ninian Bertrand affronte Sacha Georgel. Un duel qui oppose deux candidats aux gabarits totalement éloignés. D'un côté, nous avons Ninian, 20 ans, 60kg. Et de l'autre, nous avons Sacha, 29 ans, passionné de culture Vikings et pesant 104kg. Physiquement, tout les oppose. ET pourtant, Ninian et Sacha ont obtenu les mêmes résultats au test d'aptitute physique. La puissance face à l'agilité. Qui de Ninian ou Sacha remportera le duel ? Extrait de Ninja Warrior du 14 juillet 2023