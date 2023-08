Ninja Warrior 2023 – Romane Grandcoing VS Pauline Lormier – Les qualifications

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Romane Grandcoing affronte Pauline Lormier. Pauline, 19 ans est étudiante en agronomie. Face à elle, Romane est animatrice sportive. Toutes les deux sont passionnées d’escalade. Pauline est impressionnée par le parcours de Romane. Et pour cause ! C'est une ancienne membre de l’équipe de France, elle a à son actif plusieurs compétitions nationales et internationales, des finales en championnat de France, des Coupes Du Monde… Mais, Pauline est déterminée à montrer de quoi elle est capable. Qui de Romane ou Pauline remportera le duel ? Extrait de Ninja Warrior du 28 juillet 2023