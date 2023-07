Ninja Warrior 2023 - The Mask VS Aigle Blanc - Les qualifications

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Ninja Warrior 2023 : la saison est lancée. Et qui dit nouvelle saison, dit nouvelles règles et nouveau parcours ! Cette année, les candidats s’affronteront uniquement en duels. Les novices devront se départager lors d’une première étape de qualification. The Mask, 29 ans, se prépare pour la compétition depuis des années. Aujourd'hui, il est fin prêt à se mesurer aux légendes. Face à lui, Aigle Blanc, le catcheur professionnel. Qui de The Mask ou Aigle Blanc remportera le duel ? Extrait de Ninja Warrior du 7 juillet 2023