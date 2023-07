Ninja Warrior 2023 – Ugo Duprat VS Yohan Cabaj – Les qualifications

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Ugo Duprat affronte Yohan Cabaj. Un duel de compétiteurs ! Ugo et Yohan aiment se challenger tant dans le sport que dans leur métier. Yohan, 34 ans est un boucher-charcutier et un mordu de course à pied. Face à lui, Ugo, jeune plombier de 22 ans. Passionné d’escalade, Ugo a déjà décroché plusieurs titres dans cette discipline. Tous les deux rêvent d’affronter les légendes. Qui d’Ugo ou Yohan remportera le duel ? Extrait de Ninja Warrior du 21 juillet 2023