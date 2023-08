En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Place au second duel novice VS légende. Wayne Jourdain, deuxième des qualifications, décide de se mesurer à Aurélien Roy, détenteur de 3 étoiles. Après trois ans d’absence, Aurélien revient dans la peau d’une légende. Cet ancien champion de gymnastique se distingue grâce à sa vitesse et son agilité. Qui remportera le duel ? Extrait de Ninja Warrior du 28 juillet 2023