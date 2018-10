Ninja Warrior, dans les coulisses du parcours vous propose de prolonger cette grande finale, au cœur des coulisses de cette 3ème saison.Grâce à des images inédites, vous revivrez l'intensité de cette aventure au plus près de nos concurrents : découverte du parcours, l'appréhension avant leur passage, les grandes joies, mais aussi les déceptions.L'occasion également de revivre les exploits des héros de la finale, mais aussi les chutes les plus impressionnantes.Beaucoup de bonne humeur en coulisses, en compagnie des candidats les plus drôles, des personnalités qui ont tenté l'aventure et bien sûr de nos animateurs.Tout ce que vous n'avez pas vu lors des tournages et bien plus !