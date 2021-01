Ninja warrior du 9 janvier 2021 - Maurane Jelic, la femme au parcours exceptionnel

Ne jamais se fier aux apparences. Un règle qui s’applique parfaitement à notre nouvelle candidate : Maurane Jelic. Et ne vous fiez pas à son visage d'ange et sa voix timide dans son portrait. Maurane est une sacrée compétitrice. Grimpeuse depuis son plus jeune âge, elle est capable de passer partout avec une aisance déboussolante. Solide et agile, Maurane se lance à l’assaut du nouveau parcours de Ninja Warrior. Ninja Warrior, tous les samedis à 21h05 sur TF1