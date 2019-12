Ninja Warrior - Imaginez votre obstacle du prochain parcours des héros

Cette année et pour la première fois les téléspectateurs pourront créer leur propre obstacle. Ils pourront faire preuve d’imagination : inventer, dessiner et expliquer quel serait l’obstacle de leur rêve ! Les candidats devront-ils utiliser la rapidité de leurs jambes ou bien l’endurance de leurs bras pour le traverser ? Cet obstacle sollicitera la coordination des mouvements et le rebond, ou fera-t-il résister les candidats à la force centrifuge ? Leur objectif sera bien sûr toujours le même : éviter l’eau ! Les téléspectateurs pourront proposer leur obstacle du parcours mythique de Ninja Warrior à l’aide d’un croquis, d’une vidéo, d’une maquette, ou bien encore avec l’aide de figurines. Le ou les meilleurs obstacles seront sélectionnés et fabriqués à taille réelle pour la prochaine saison. Et le ou les créateurs seront invités sur le parcours, et pourront découvrir les coulisses du tournage de Ninja Warrior ! Les propositions pourront être envoyées jusqu’au 20 décembre à cette adresse : monobstacleNW@tf1.fr