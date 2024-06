Ninja Warrior, le Choc des Nations - Les premières images d'une compétition hors norme

Après quinze éditions aux quatre coins de la planète qui ont vu s’affronter les plus grands champions internationaux du parcours, la France accueille pour la première fois le Choc des Nations à Cannes. Imaginez ! Les cinq meilleures nations de Ninja Warrior réunies : Les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Cinq pays qui s’affrontent pour remporter le grand trophée de Champion du Monde de Ninja Warrior.

