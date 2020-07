Ninja Warrior, le parcours des héros du 28 juillet 2020

Pour cette quatrième édition, les participants découvriront de nouveaux parcours, de nouvelles épreuves très spectaculaires, le méga mur mais aussi une demi-finale entièrement transformée ! A chaque parcours de qualification, les candidats vont affronter 2 premiers obstacles et devront ensuite faire un choix entre le parcours A et le parcours B composé chacun de deux épreuves. Force et mental d’un côté, agilité et détente de l’autre, il faudra savoir faire le bon choix !Les parcours se rejoignent ensuite pour le grand final : les murs de Ninja Warrior ! Le mur classique de 4m25, que les candidats pourront tenter trois fois. Et l’une des principales innovations de cette saison : le méga mur !Haut de 5m50, les candidats n’auront qu’une seule tentative autorisée pour le franchir, remporter 5000 euros et une place immédiate en finale. S’ils échouent, ils auront une seule chance de se qualifier pour la demi-finale en réussissant le mur classique.Au cours de la même soirée, deux parcours ! Un premier parcours de qualification que vont affronter 50 concurrents. Les 12 participants les plus performants seront sélectionnés pour disputer la demi-finale. De nouvelles règles attendent les demi-finalistes, ils s’élanceront pour un duel ! Le but : aller le plus loin et le plus vite possible. Ils seront 12 pour seulement 6 places.Le 1er affrontera le 12e, le 2e se mesurera au 11e, le 3e au 10e et ainsi de suite. Le vainqueur de chaque duel gagnera sa place en finale, le perdant sera éliminé. C’est une course contre leur adversaire direct mais aussi contre tous les autres. Le meilleur demi-finaliste de la soirée remportera une prime de 5 000 euros.A chaque parcours les obstacles changent et, pour la finale, le parcours est totalement inédit. Au total 200 candidats affronteront de nouveaux obstacles encore plus grands, plus hauts et plus impressionnants ! Ils ont tous le même rêve : gravir la mythique Tour des Héros !Les incontournables Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere formeront un trio de choc en commentant le parcours des candidats. Le premier en apportant son expertise sportive et le second sa bonne humeur et son humour. Iris Mittenaere quant à elle accompagnera et soutiendra avec émotion les participants et leurs proches tout au long de leurs performances. Cette saison et, pour la première fois, les primes seront thématisés autour des têtes brûlées, des héros du quotidien mais aussi des anciens candidats emblématiques de Ninja Warrior et de la relève, ceux qui depuis plus de 4 ans attendent de pouvoir tenter le parcours réputé infranchissable ! Cette année, pour la première fois en France, l’un des candidats réussira-t-il à gravir les 23 mètres de la mythique Tour des Héros et remportera ainsi les 100 000 euros mis en jeu ?