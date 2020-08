Ninja warrior - Le parcours des héros - Emission 9

Iris Mittenaere accompagne et soutient les participants et leurs proches tout au long de leurs performances. Denis Brogniart et Christophe Beaugrand forment le désormais classique tandem de choc en commentant le parcours des candidats. Avec notre trio d’animateurs, émotion, humeur et humour accompagnent cette incroyable compétition sportive. Ninja Warrior, le parcours des héros est un jeu dans lequel les concurrents viennent se défier sur un parcours d'obstacles gigantesques, autour d'épreuves de plus en plus difficiles au fil de la compétition. Cet immense défi est l'occasion de découvrir des personnalités courageuses, attachantes, aux histoires humaines aussi riches que variées. Le succès des participants repose sur leur rapidité, leur force physique, leur endurance et leur détermination. Autant de qualités indispensables pour réussir, entre autres, à vaincre le rouleau compresseur et sa force centrifuge, les terribles lames de rasoir ou encore d’arriver au sommet du fameux mur de 4,20 mètres de hauteur ! Nos héros sont là pour prouver qu’à force d’exigence et de dépassement, les gestes parfois les plus ordinaires permettent à celui qui les exécute à la perfection, de devenir extraordinaire. Ils sont là pour nous impressionner, nous émouvoir, nous faire rire parfois mais surtout pour nous faire vibrer. Pour cette troisième édition, les participants découvriront de nouveaux parcours et de nouvelles épreuves très spectaculaires : les lames de rasoir, les cubes de cristal ou encore les montagnes russes. Le suspense sera encore plus fort !A chaque parcours les obstacles changent et pour la finale, le parcours est inédit. Les candidats se confronteront à un parcours encore plus difficile, impressionnant et sensationnel.Comme pour la saison précédente, pour le tout premier obstacle, les participants auront le choix entre deux épreuves, une épreuve qui fait appel à la force des bras et une autre qui fait davantage appel à la force des jambes. Sauront-ils choisir la bonne option ?Au cours de la même soirée, deux parcours ! Un premier parcours de qualification que vont affronter 50 concurrents. Ce parcours est composé de 5 obstacles. Les 12 participants les plus performants seront sélectionnés pour disputer la demi-finale. Cette dernière permettra aux 5 meilleurs d’accéder à la grande finale.Outre les nouveaux candidats, les téléspectateurs auront également le plaisir de retrouver des héros qui ont marqué les deux premières saisons. Des "guests" sont également venus affronter le fameux parcours : des champions tels que le cycliste Thomas Voeckler et le rugbyman Dimitri Yachvili, des héros de Koh-Lanta à l’instar de Tiffany, Dylan et Yassin, ou encore Laurent Maistret ; Gus l’illusionniste, les YouTubeurs Ibra TV et Studio Danielle ont également répondu présents pour relever le défi Ninja Warrior.Alors, est-ce que cette année, pour la première fois en France, l’un des candidats réussira à gravir les 23 mètres de la mythique Tour des Héros et remportera ainsi les 100 000 euros mis en jeu ?